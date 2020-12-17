У біографії нинішнього секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова зазначається, що свою політичну діяльність він розпочав з 1999 року.

Працював керівником управління економіки у Харківській міськраді, економічним радником та заступником голови Харківської обласної держадміністрації.

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Фото: Ігор Терехов, Facebook

Ігор Терехов народився 14 січня 1967 року у місті Харкові. У 1990 році закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю Промислове та цивільне будівництво та отримав кваліфікацію – інженер-будівельник.

З 1994 року працював у ЗАТ Промислова компанія Укркондиціонер. 1997 року був призначений на посаду голови Ради акціонерів, голови правління – Генерального директора ВАТ Харківський завод Кондиціонер.

З 1999 року до 2006 року Терехов був керівником управління з питань підприємництва, начальником управління споживчого ринку Головного управління економіки та комунального майна Харківської міської ради.

З квітня 2006 року почав працювати економічним радником відділу щодо забезпечення діяльності голови та заступників голови Харківської обласної державної адміністрації апарату Харківської ОДА. А у 2007 році Терехова призначили заступником голови Харківської обласної державної адміністрації.

У 2010 році Ігорь Терехов працював на посаді заступника міського голови Харкова, а у листопаді того ж року його призначили заступником міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста, де він пропрацював до 2015 року.

У вересні 2015 року Терехов став першим заступником мера Харкова.

У 2015 році обраний депутатом Харківської міської ради 7 скликання від партії Відродження. Член постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів.

25 вересня 2020 року був зареєстрований кандидатом у депутати Харківської міської ради від партії Блок Кернеса – Успішний Харків, №2 у єдиному списку.

Позачергові вибори мера Харкова

Ігор Терехов замість Кернеса виконуватиме функції міського голови Харкова до призначення позачергових виборів мера міста.

Верховна Рада повинна в 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів у Харкові, однак ця процедура в Україні іноді не виконувалася впродовж декількох років.

Джерело: Харківська міська рада