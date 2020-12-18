Президент Владимир Зеленский назначил Александра Старуха на должность главу Запорожской областной государственной администрации и уволил его предшественника Виталия Боговина.

Соответствующий указ № 577/2020 президент подписал 18 декабря.

16 декабря 2020 року Кабинет министров утвердил кандидатуру Александра Старуха на эту должность.

Старух руководил облгосадминистрацией в течение двух лет во времена президента Виктора Ющенко, а с приходом Виктора Януковича его уволили.

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Александр Старух родился в 1973 году. Он учился в Запорожском государственном университете, также имеет научную степень кандидата исторических наук.

Новоиспеченный глава член партии Батькивщина. Старух дважды (в 2012 и 2014 годах) баллотировался от партии в народные депутаты, однако не прошел в парламент.

Кроме того, Владимир Зеленский 10 декабря назначил Валентина Резниченко главой Днепропетровской областной государственной администрации.

Резниченко ранее уже был председателем Днепропетровской обладминистрации с марта 2015 по июнь 2019 года, а до этого возглавлял Запорожскую обладминистрацию.