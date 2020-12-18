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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Зеленський призначив Старуха головою Запорізької ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Старуха на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації, звільнивши його попередника Віталія Боговіна.

Відповідний указ № 577/2020 президент підписав 18 грудня.

16 грудня 2020 року Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Олександра Старуха на цю посаду.

Старух  керував облдержадміністрацією упродовж двох років за часів президента Віктора Ющенка, а з приходом Віктора Януковича його звільнили.

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Олександр Старух народився 1973 року. Він навчався у Запорізькому державному університеті, також має науковий ступінь кандидата історичних наук.

Новоспечений голова член партії Батьківщина. Старух двічі (у 2012 та 2014 роках)  балотувався від партії у народні депутати, однак не пройшов до парламенту.

Крім того, Володимир Зеленський 10 грудня призначив Валентина Резніченка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Резніченко раніше вже був головою Дніпропетровської обладміністрації з березня 2015 року до червня 2019 року, а до того очолював Запорізьку обладміністрацію.

Джерело: Офіс президента

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