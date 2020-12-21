Кабинет министров проголосовал за назначение Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

О соответствующем решении сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Юрию Витренко 44 года, он родился в Киеве в 1976 году. Окончил Киевский национальный экономический университет и Киевский институт международных отношений. Ранее работал в компании Нафтогаз Украины.

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В июле 2020 года Юрий Витренко уволился с НАК Нафтогаз — его должность сократили. За время работы в компании среди его главных достижений называют газовую независимость Украины от России и победу в Стокгольмском арбитраже.

21 декабря Юрий Витренко подал декларацию на должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно документу, в 2019 году в Нафтогазе Витренко заработал 53,25 млн грн. Также он получил 2,22 млн как председатель наблюдательного совета Укрнафты.

Накануне Юрия Витренко также рекомендовали назначить первым вице-премьером Украины. Однако для принятия решения не хватило голосов в Верховной Раде.