Кабінет міністрів проголосував за призначення Юрія Вітренка виконувачем обов’язки міністра енергетики.

Про відповідне рішення повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

Юрію Вітренку 44 роки, він народився у Києві у 1976 році. Закінчив Київський національний економічний університет та Київський інститут міжнародних відносин. Раніше працював у компанії Нафтогаз України.

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У липні 2020 року Юрій Вітренко звільнився з НАК Нафтогаз – його посаду скоротили. За час роботи у компанії серед його головних досягнень називають газову незалежність України від Росії і перемогу в Стокгольмському арбітражі.

21 грудня Юрій Вітренко подав декларацію на посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з документом, у 2019 році в Нафтогазі Вітренко заробив 53,25 млн грн. Також він отримав 2,22 млн як голова наглядової ради Укрнафти.

Напередодні Юрія Вітренка також рекомендували призначити першим віце-прем’єром України. Однак для ухвалення рішення не вистачило голосів у Верховній Раді.