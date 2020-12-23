Прощание с мэром Харькова Геннадием Кернесом продлили на полчаса из-за большого количества желающих проститься. Похороны начнутся в 14.00.

Уже в 12.30 возле театра оперы и балета выстроились сотни харьковчан, ждущих своей очереди. У многих в руках цветы.

23 декабря объявлено в городе днем ​​траура, а в Оперном театре была запланирована 4-часовая панихида. Сначала похороны Кернеса были запланированы на 13.30.

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Тело Геннадия Кернеса отвезут на городское кладбище №2, где похоронят на почетной аллее.

В связи с церемонией движение на нескольких центральных улицах ограничивается по маршруту следования специальной колонны. С 5.30 до 14.00 проезд частично перекрыт на Благовещенской площади, ул. Сумской, ул. Университетской.

Смерть Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом. Долгое время он находился на лечении в немецкой клинике Шарите, но врачам не удалось его спасти.

Согласно результатам выборов, 25 октября Геннадий Кернес был избран мэром Харькова. Но теперь после его смерти городом будет руководить секретарь городского совета Игорь Терехов.

Источник: Kharkiv Today