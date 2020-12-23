Прощання з міським головою Харкова Геннадієм Кернесом продовжили на півгодини через велику кількість бажаючих попрощатися. Похорон почнеться о 14.00.

Вже о 12.30 біля театру опери та балету вишикувалися сотні харків’ян, які чекають своєї черги. У багатьох в руках квіти.

23 грудня оголошене у місті днем жалоби, а в Оперному театрі була запланована 4-годинна панахида. Спочатку похорон Кернеса був запланований на 13.30.

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Тіло Геннадія Кернеса відвезуть на міське кладовище №2, де поховають на почесній алеї.

У зв’язку з церемонією рух на кількох центральних вулицях обмежується за маршрутом слідування спеціальної колони. З 5.30 до 14.00 проїзд частково перекритий на Благовіщенській площі, вул. Сумській, вул. Університетській.

Смерть Кернеса

Міський голова Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня від ускладнень, викликаних коронавірусом. Тривалий час він перебував на лікуванні у німецькій клініці Шаріте, але лікарям не вдалося його врятувати.

Згідно з результатами виборів, 25 жовтня Геннадій Кернес був обраний мером Харкова. Але тепер після його смерті містом керуватиме секретар міської ради Ігор Терехов.

Джерело: Kharkiv Today