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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Доба на Донбасі: бойовики обстріляли позиції ЗСУ і приватний сектор

Минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

Вогонь фіксували неподалік Водяного, що на Приазов’ї. Ворог стріляв з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім обстрілу українських позицій, збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномету калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір’я місцевого жителя. Але, на щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.

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Українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Напередодні ворог п’ять разів відкривав вогонь. Через це один український військовослужбовець отримав поранення, а інший травмувався під час підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС

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