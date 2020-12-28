Україна направила ноту ОБСЄ через поранення військового

Україна направила ноту ОБСЄ через травмування військовослужбовця Збройних сил України внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ.
Військового було поранено пізно ввечері, о 23.00, 27 грудня.
Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено режим тиші, висунуто вимогу щодо припинення вогню, а також підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ.
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Наразі стан здоров’я постраждалого українського військового задовільний, він евакуйований у медичний заклад.
Доба на Донбасі
Минулої доби на Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід зафіксували шість обстрілів та один проліт БпЛА. Також поблизу Водяного збройні формування застосували міномети та гранатомети.
В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав бойове травмування. Його доставили до лікарні і надають необхідну медичну допомогу.
Джерело: Українська делегація для участі ТКГ