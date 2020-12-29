Таксист попросил бывшую главу Минздрава Ульяну Супрун вместе с мужем Марком выйти из авто на полпути к пункту назначения. Так водитель отреагировал на просьбу экс-министра открыть окно на два сантиметра.
Ульяна Супрун просит открыть окна в машине каждый раз, когда вызывает такси, чтобы снизить концентрацию вирусов в воздухе.
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– Сегодня поступили так же: попросили опустить стекло на одном окне на два сантиметра ниже. Но водитель сказал, что не хочет этого делать потому, что образуется сквозняк, а он боится заболеть, – отметила она.
Бывшая чиновница вместе с мужем доказывали таксисту, что на сквозняке не передаются опасные возбудители болезней, в отличие от душного воздуха. Пробовали пересказать суть исследования, в котором с помощью имитации воздуха в автомобиле определили, что езда с открытыми окнами является более безопасной, чем с закрытыми.
– Но таксист не захотел нас слушать – предложил выйти на полпути из авто. Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального Covid-19, – констатировала Ульяна Супрун.
Экс-министр вместе с мужем вызвали другое такси, где водитель спокойно открыл окно по их просьбе и довез до пункта назначения.
Последствия Covid-19
Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун назвала последствия коронавируса для организма.
По ее словам, после болезни могут быть проблемы с сердцем, риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.
Источник: Ульяна Супрун