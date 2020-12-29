Таксист попросив колишню очільницю МОЗ Уляну Супрун разом із чоловіком Марком вийти з авто на півдорозі до пункту призначення. Так водій зреагував на прохання екс-міністра відчинити вікно на два сантиметри.

Уляна Супрун просить відчинити вікна в авто щоразу, як викликає таксі, щоб знизити концентрацію вірусів у повітрі.

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– Сьогодні вчинили так само: попросили опустити скло на одному вікні на два сантиметри нижче. Але водій сказав, що не хоче цього робити через те, що утвориться протяг, а він боїться захворіти, – зазначила вона.

Колишня чиновниця разом із чоловіком доводили таксисту, що через протяг не передаються небезпечні збудники хвороб, на відміну від задушливого повітря. Пробували переказати суть дослідження, в якому за допомогою імітації повітря в автомобілі визначили, що їзда з відчиненими вікнами є більш безпечною, ніж із зачиненими.

– Але таксист не захотів нас чути – запропонував вийти на півдорозі з авто. Водій злякався міфічного протягу більше, ніж реального Covid-19, – констатувала Уляна Супрун.

Екс-міністр разом із чоловіком викликали інше таксі, де водій спокійно відчинив вікно на їхнє прохання й довіз до пункту призначення.

Наслідки Covid-19

Екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун назвала наслідки коронавірусу для організму.

За її словами, після хвороби можуть бути проблеми з серцем, зростає ризик розвитку хвороб Паркінсона та Альцгеймера.

Джерело: Уляна Супрун