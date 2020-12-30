Депутаты городского совета Харькова поддержали решение увековечить память покойного городского головы Геннадия Кернеса, однако не указали, каким образом это произойдет.

— Почтить память Кернеса Геннадия Адольфовича и принять меры по увековечению его памяти, предусмотренные действующим законодательством, — отметили в городском совете.

Решение поддержали 64 депутата, восемь были против, а еще шестеро не голосовали. Проект был первым в повестке дня мэрии.

Читайте: Был готов умереть в самолете: Фукс рассказал о последних месяцах жизни Кернеса

Документ также поручает исполнительным органам Харьковского горсовета обеспечить подготовку необходимых распорядительных документов для увековечения памяти Кернеса.

В городе озвучивали планы переименовать в честь Кернеса станцию ​​метро или проспект. Также отдельные харьковчане предлагали установить памятник покойному мэру, но в Академии наук высшей школы Украины выступили против таких планов.

Смерть Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом. Долгое время он находился на лечении в немецкой клинике Шарите, но врачам не удалось его спасти.

Его похороны состоялись 23 декабря в Харькове. Кернеса похоронили на городском кладбище №2.