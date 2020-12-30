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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Депутати Харкова увічнять пам’ять Кернеса, але поки що не вирішили як

Депутати міської ради Харкова підтримали рішення увічнити пам’ять покійного міського голови Геннадія Кернеса, проте не зазначили, яким чином вони це реалізують.

– Вшанувати пам’ять Кернеса Геннадія Адольфовича та вжити заходів щодо увічнення його пам’яті, передбачених чинним законодавством, – зазначили в міській раді.

Рішення підтримали 64 депутати, восьмеро були проти, а ще шестеро не голосували. Проект був першим у порядку денному мерії.

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Документ також доручає виконавчим органам Харківської міськради забезпечити підготовку необхідних розпорядчих документів для увічнення пам’яті Кернеса.

У місті озвучували плани перейменувати на честь Кернеса станцію метро або проспект. Також окремі харків’яни пропонували встановити пам’ятник покійному міському голові, але в Академії наук вищої школи України виступили проти таких планів.

Смерть Кернеса

Міський голова Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня від ускладнень, викликаних коронавірусом. Тривалий час він перебував на лікуванні у німецькій клініці Шаріте, але лікарям не вдалося його врятувати.

Його похорон відбувся 23 грудня у Харкові. Кернеса поховали на міському кладовищі №2.

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