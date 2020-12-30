Депутати міської ради Харкова підтримали рішення увічнити пам’ять покійного міського голови Геннадія Кернеса, проте не зазначили, яким чином вони це реалізують.

– Вшанувати пам’ять Кернеса Геннадія Адольфовича та вжити заходів щодо увічнення його пам’яті, передбачених чинним законодавством, – зазначили в міській раді.

Рішення підтримали 64 депутати, восьмеро були проти, а ще шестеро не голосували. Проект був першим у порядку денному мерії.

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Документ також доручає виконавчим органам Харківської міськради забезпечити підготовку необхідних розпорядчих документів для увічнення пам’яті Кернеса.

У місті озвучували плани перейменувати на честь Кернеса станцію метро або проспект. Також окремі харків’яни пропонували встановити пам’ятник покійному міському голові, але в Академії наук вищої школи України виступили проти таких планів.

Смерть Кернеса

Міський голова Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня від ускладнень, викликаних коронавірусом. Тривалий час він перебував на лікуванні у німецькій клініці Шаріте, але лікарям не вдалося його врятувати.

Його похорон відбувся 23 грудня у Харкові. Кернеса поховали на міському кладовищі №2.