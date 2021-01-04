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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Намагався розпиляти снаряд: на Донеччині підліток постраждав від вибуху

На Донеччині неповнолітній хлопець отримав травми внаслідок вибуху. Підліток намагався розпиляти вибухонебезпечний предмет, в результаті чого він вибухнув.

Хлопця відвезли до хірургічного відділення, рятувальники на виклик не приїжджали. Наразі його стан середньої важкості. Інцидент трапився у населеному пункті Благодатне Великоновоселківського району.

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У Миколаєві через феєрверк загорілися квартири

У Новорічну ніч у Миколаєві сталася пожежа у багатоповерхівці. Дві квартири охопило полум’я. Загоряння відбулося внаслідок потрапляння феєрверку на балкон.

На щастя, на той час оселі були порожніми, тому ніхто не постраждав. Інцидент розслідуватимуть правоохоронці. Фото пожежі у Миколаєві дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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