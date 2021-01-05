Кабінет міністрів схвалив законопроект про вихід України з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення відповідної Міждержавної ради, укладеної у межах СНД.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у соціальних мережах. Рішення ухвалили 5 січня на позачерговому засіданні уряду.

– Угода не відповідає сучасному стану економічних відносин між державами-членами СНД. А зобов’язання України, що виникли протягом строку дії угоди, врегульовані, – написав Мокан.

Він стверджує, що законопроект пропонує вийти з угоди, яку підписали 19 листопада 2010-го року в місті Санкт-Петербург та ратифікували у Верховній Раді України 21 грудня 2011 року.

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За його словами, представники України вже тривалий час не беруть участі у засіданнях Міждержавної ради. Україна не бере участь у розробці проектів міжнародних договорів у межах СНД та не здійснює в рамках Угоди обмін патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони й захисту інтелектуальної власності.

Це не перша угода у межах СНД, з якої виходить Україна. У листопаді 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про вихід з договору СНД про антимонопольну політику.

Договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання державами – членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну.

Джерело: Василь Мокан