В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, у якого знайшли 26 згортків з наркотичними речовинами.

Чоловік почав тікати від співробітників патрульної поліції після того, як побачив службовий транспорт.

Громадянин України намагався сховатися в будинку на вулиці Заньковецької у Малиновському районі міста Одеси. Проте йому не вдалося уникнути зустрічі з патрульними.

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За словами патрульної поліції, чоловік дуже нервував та не міг розповісти, що він робить у цій місцевості. Під час огляду у чоловіка знайшли 26 згортків з кристалічною речовиною різних форм блакитного кольору. Правоохоронці припускають, що у пакетах наркотики.

У чоловіка вилучили всі пакунки з невідомими речовинами. Деталі справи з’ясовуються.

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