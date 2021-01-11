Прокуратура подозревает директора аэропорта в Кривом Роге в завладении имуществом на сумму более 5,3 млн грн.

Чиновник в марте 2019 года заключил с частным предприятием договор подряда на строительство ограждения территории аэропорта.

Затем подписал акты приемки выполненных работ, зная о завышенной стоимости.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Устанавливают других причастных к преступлению лиц.

Растрата при строительстве метро в Днепре

В Днепре будут судить директора метрополитена из-за растраты 284 млн грн. Чиновника обвиняют в том, что подписал изменения в контракте с подрядчиком, зная, что тот отстает от графика строительства метро.

Таким образом, подрядчику перечислили более 270 млн грн бюджетных средств за работы, которые фактически не выполнялись.

Также директор метрополитена выделил более 14 млн грн на строительство объекта, хотя идентичный проект уже построили в 2012 году.