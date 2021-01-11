Прокуратура підозрює директора аеропорту в Кривому Розі в заволодінні майном на суму понад 5,3 млн грн.

Посадовець у березні 2019 року уклав із приватним підприємством договір підряду для будівництва огорожі території аеропорту.

Потім підписав акти приймання виконаних робіт, знаючи про завищену вартість.

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Встановлюють інших причетних до злочину осіб.

Розтрата під час будівництва метро в Дніпрі

У Дніпрі судитимуть директора метрополітену через розтрату 284 млн грн. Посадовця звинувачують у тому, що підписав зміни до контракту з підрядником, знаючи, що той відстає від графіка будівництва метро.

Таким чином, підряднику переказали понад 270 млн грн бюджетних коштів за роботи, які фактично не виконувалися.

Також директор метрополітену виділив понад 14 млн грн на будівництво об’єкту, хоча ідентичний проект уже збудували в 2012 році.