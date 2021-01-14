Столичное управление Госпродпотребслужбы предупредило об обнаружении бактерии Salmonella в куриных крылышках, экспортируемых из Польши (производитель — Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Данию и Украину.

— Сообщение получено через систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах RASFF от 8 января 2021 года №2021.5963-fup 3, — говорится в сообщении.

В Украину из Польши должны завезти замороженную куриную печень, которая также может быть с сальмонеллой.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что эти продукты должны быть изъяты из обращения, а оператор рынка должен письменно проинформировать о принятых мерах по дальнейшему обращению с этим пищевым продуктом в течение двух рабочих дней.

А потребителей призывают в случае обнаружения этих продуктов на столичном потребительском рынке звонить в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве на номер (044) 486-95-85 или писать на электронный адрес: info@kiev.dpss.gov.ua.

Сальмонелла в украинских яйцах

В декабре 2020 года в латвийской продовольственно-ветеринарной службе заявили об обнаружении сальмонеллы в куриных яйцах из Украины.

Ответственное служба взяла пробы на анализ яиц из свежей партии товара во время усиленных пограничных проверок яичных продуктов

Источник: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві