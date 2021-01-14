Столичне управління Держпродспоживслужби попередило про виявлення бактерії Salmonella у курячих крильцях, які експортувались з Республіки Польща (виробник – Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) до Данії та України.

– Повідомлення отримане через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів RASFF від 8 січня 2021 року №2021.5963-fup 3, – йдеться у повідомленні.

В Україну з Польщі мають завезти заморожену курячу печінку, яка також може бути з сальмонелою.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що ці продукти мають бути вилучені з обігу, а оператор ринку має письмово поінформувати про вжиті заходи щодо подальшого поводження з цим харчовим продуктом протягом двох робочих днів.

А споживачів закликають у разі виявлення цих продуктів на столичному споживчому ринку телефонувати до Головного управління Держпродспоживслужби у Києві за номером (044) 486-95-85 або писати на електронну адресу: info@kiev.dpss.gov.ua.

Сальмонела в українських яйцях

У грудні 2020 року в латвійській продовольчо-ветеринарній службі заявили про виявлення сальмонели в курячих яйцях з України.

Відповідальна служба взяла проби на аналіз яєць зі свіжої партії товару під час посилених прикордонних перевірок яєчних продуктів.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві