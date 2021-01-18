Саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года. Мероприятие будет проходить по случаю 30-летия независимости Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

— Уже четко определена дата проведения Крымского саммита — 23 августа 2021 года. Офис президента работает вместе с МИД над подготовкой соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепцией, программой саммита, организационными моментами, — заявил Игорь Жовква.

По его словам, в рамках саммита необходимо приняли ряд решений, которые будут способствовать деоккупации полуострова.

— Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно — скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму, — добавил заместитель руководителя ОП.

Ядерные планы РФ в Крыму

Российская Федерация готовится к широкому размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму. Об этом в беседе с журналистами рассказал министр обороны Украины Андрей Таран.

Как произошла аннексия Крыма

16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый референдум о статусе полуострова.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о “включении Крыма в состав РФ”. Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна цивилизованная страна не признали результаты голосования на так называемом “референдуме” и ввели санкции против России.