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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Україна розраховує на підтримку ОБСЄ у вирішенні конфлікту на Донбасі – Кулеба

У МЗС України розраховують, що головування Швеції в Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) посприяє вирішенню конфлікту на Сході України.

Про це під час спільного брифінгу з чинним очільником ОБСЄ Анн Лінде заявив міністр Дмитро Кулеба.

– Україна виконала свої зобов’язання, взяті на саміті лідерів Нормандського формату у Парижі. Однак ми не бачимо взаємності з боку Росії. Розраховуємо, що шведське головування в ОБСЄ відіграє важливу роль у зміні цієї ситуації на краще та у мотивуванні РФ до конструктивної роботи у ТКГ, – зазначив Дмитро Кулеба.

Водночас Анн Лінде висловила свою підтримку Україні.

Новий очільник ОБСЄ

У 2021 році розпочалося головування Швеції в ОБСЄ. Країна є дружньою до України, через що можливі зрушення у врегулюванні ситуації на Донбасі.

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Візит до України очільника ОБСЄ Анн Лінде є її першою закордонною поїздкою у новому статусі.

Детальніше про візит очільника ОБСЄ до України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

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