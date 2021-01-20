Споживачі із електроопаленням отримають грошові компенсації – Шмигаль

Під час позачергового засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що споживачі, які встановили системи електричного опалення отримуватимуть компенсацію за підвищення тарифів на електроенергію.

— Дуже багато питань щодо ситуації з електроопаленням. Уряд розробив і найближчим часом ухвалить механізм, який передбачає прямі виплати тим, у кого є електроопалення, – сказав Шмигаль.

За його словами, компенсацію за підвищення тарифів отримають усі користувачі, незалежно від їхніх доходів.

— Це не є класичною субсидією, – пояснив прем’єр-міністр.

Міністерство соціальної політики разом з Міністерством енергетики вже розробило відповідне рішення. Наразі завершується його обговорення для ухвалення найближчим часом.

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У 2020 році НКРЕКП ухвалила рішення про зростання тарифів на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних та релігійних організацій для 23 ТЕЦ і когенераційних установок. Так, середній тариф для постачання тепла для населення мав би становити майже 12 грн.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила проект постанови про зниження тарифів на розподіл для 14 облгазів. Зниження становить 5%-30%, тарифи цих компаній тепер становитимуть 1,66-1,79 грн (без ПДВ).

Джерело: Денис Шмигаль