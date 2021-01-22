Россия официально получит статус государства-агрессора в законодательстве Украины. Это предусмотрено в проекте закона О государственной политике переходного периода.

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, соответствующий драфт проекта закона насчитывает более 90 страниц, но документ не является нормативно-правовым актом.

— Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что Россия является государством-агрессором. Почему мы говорим о России, как государстве-агрессоре? Чтобы потом наши потомки имели возможность предъявлять претензии к ним, как государство, коммунальные структуры и частные лица, — подчеркнул министр.

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Резников пояснил, что сначала должны пройти общественные обсуждения. Далее документ направляется на все центральные органы исполнительной власти. Также Украина хочет услышать международных экспертов.

Обновление Минских договоренностей

Алексей Резников считает, что Минские соглашения требуют обновления. Только так можно достичь прогресса в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

Однако может быть сложно убедить РФ принять новый формат переговоров.

По словам Резникова, изменения в руководстве стран-участников могут придать новый импульс переговорам. Например, Украина ожидает активное участие администрации Байдена в этом процессе.