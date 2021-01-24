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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Сутки на Донбассе: враг девять раз обстрелял позиции ВСУ

За минувшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима тишины. Вражеское войско совершало обстрелы недалеко от пгт Пивденное, применяя минометы, гранатометы и пулеметы.

Сутки на Донбассе: враг девять раз обстрелял позиции ВСУ

Вблизи населенного пункта Водяное оккупанты стреляли из стрелкового оружия и гранатомета. Обстрелы также зафиксировали неподалеку Авдеевки и Гнутово. О ситуации на Донбассе сообщено представителей ОБСЕ.

По состоянию на утро 24 января нарушений режима прекращения огня не зарегистрировано.

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Гибель военного на Донбассе

Снайпер российско-оккупационных войск выстрелил в украинского военного. Трагедия случилась 21 января — старший матрос Александр Отрепьев получил несовместимую с жизнью травму.

В тот день враг дважды нарушил режим тишины.

Источник: Штаб ООС

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