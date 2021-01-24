За минувшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима тишины. Вражеское войско совершало обстрелы недалеко от пгт Пивденное, применяя минометы, гранатометы и пулеметы.

Вблизи населенного пункта Водяное оккупанты стреляли из стрелкового оружия и гранатомета. Обстрелы также зафиксировали неподалеку Авдеевки и Гнутово. О ситуации на Донбассе сообщено представителей ОБСЕ.

По состоянию на утро 24 января нарушений режима прекращения огня не зарегистрировано.

Гибель военного на Донбассе

Снайпер российско-оккупационных войск выстрелил в украинского военного. Трагедия случилась 21 января — старший матрос Александр Отрепьев получил несовместимую с жизнью травму.

В тот день враг дважды нарушил режим тишины.