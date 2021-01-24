PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Людмила Богданова |

Доба на Донбасі: ворог дев’ять разів обстріляв позиції ЗСУ

За минулу добу у зоні проведення Операції об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму тиші. Вороже військо здійснювало обстріли неподалік смт Південне, застосовуючи міномети, гранатомети та кулемети.

Доба на Донбасі: ворог дев’ять разів обстріляв позиції ЗСУ

Поблизу населеного пункту Водяне окупанти стріляли зі стрілецької зброї та гранатомета. Обстріли також зафіксували неподалік Авдіївки та Гнутового. Про ситуацію на Донбасі повідомлено представників ОБСЄ.

Станом на ранок 24 січня порушень режиму припинення вогню не зареєстровано.

Читайте
Закінчення війни на Донбасі має залишатися пріоритетом для ОБСЄ - Зеленський

Загибель військового на Донбасі

Снайпер російсько-окупаційних військ вистрілив в українського військового. Трагедія трапилася 21 січня – старший матрос Олександр Отрєп’єв отримав несумісну з життям травму.

У той день ворог двічі порушив режим тиші.

Джерело: Штаб ООС

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору