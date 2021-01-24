За минулу добу у зоні проведення Операції об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму тиші. Вороже військо здійснювало обстріли неподалік смт Південне, застосовуючи міномети, гранатомети та кулемети.

Поблизу населеного пункту Водяне окупанти стріляли зі стрілецької зброї та гранатомета. Обстріли також зафіксували неподалік Авдіївки та Гнутового. Про ситуацію на Донбасі повідомлено представників ОБСЄ.

Станом на ранок 24 січня порушень режиму припинення вогню не зареєстровано.

Загибель військового на Донбасі

Снайпер російсько-окупаційних військ вистрілив в українського військового. Трагедія трапилася 21 січня – старший матрос Олександр Отрєп’єв отримав несумісну з життям травму.

У той день ворог двічі порушив режим тиші.