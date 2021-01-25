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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Окупанти за добу п’ять разів відкривали вогонь на Донбасі

За минулу добу російські найманці на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Окупанти за добу п’ять разів відкривали вогонь на Донбасі

– Минулої доби, 24 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає, – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Недалеко населених пунктів Піски і Південне найманці неодноразово відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Водяного противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

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З початку поточної доби, 25 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ.

Обстріли 23 січня

За 23 січня у зоні проведення Операції об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму тиші. Вороже військо здійснювало обстріли неподалік смт Південне, застосовуючи міномети, гранатомети та кулемети.

Поблизу населеного пункту Водяне окупанти стріляли зі стрілецької зброї та гранатомета. Обстріли також зафіксували неподалік Авдіївки та Гнутового. Про ситуацію на Донбасі повідомлено представників ОБСЄ.

Джерело: Штаб ООС

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