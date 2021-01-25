Питання деокупації Криму та окремих районів Донбасу не повинні перетинатися в переговорному плані.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, питання деокупації ОРДЛО та Криму мають бути двома окремими треками.

– Вони не повинні перетинатися в переговорному плані, бо якщо їх кинути в один котел, то все занадто ускладниться – і стане ще важче і Донбас повернути, і Крим, – сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що ситуація на обох територіях має певні відмінності, зокрема юридичного характеру, тому треба вирішувати їх окремо.

16 грудня генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену українську резолюцію Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна. Цьогоріч її положення суттєво посилені.

Резолюція закликає посилити міжнародний тиск на Росію, щоб змусити виконувати свої зобов’язання з міжнародного права в якості держави-окупанта, а також надати доступ в Крим для міжнародних місій зі спостереження.