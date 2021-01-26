За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение.

— В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север неподалеку от Южного вооруженные формирования РФ дважды открывали огонь из оружия разных видов — минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, — сообщили в штабе ООС.

Возле населенного пункта Хутор Вильный российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов получил ранения один украинский воин. Его оперативно доставили в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь.

С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстрелы 24 января

В течение 24 января российский наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Недалеко населенных пунктов Пески и Южное наемники неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.