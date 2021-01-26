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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим тишины, украинский воин ранен

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение.

Донбас, ООС

— В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север неподалеку от Южного вооруженные формирования РФ дважды открывали огонь из оружия разных видов — минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, — сообщили в штабе ООС.

Возле населенного пункта Хутор Вильный российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Вследствие обстрелов получил ранения один украинский воин. Его оперативно доставили в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь.

С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстрелы 24 января

В течение 24 января российский наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Недалеко населенных пунктов Пески и Южное наемники неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Источник: Штаб ООС

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