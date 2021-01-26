За минулу добу російські найманці на Донбасі сім раз порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав поранення.

– У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ неподалік від Південного збройні формування РФ двічі відкривали вогонь зі зброї різних видів – мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, – повідомили в штабі ООС.

Біля населеного пункту Хутір Вільний російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу отримав поранення один український воїн. Його оперативно доставили в медичний заклад, де надали необхідну допомогу.

З початку поточної доби уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстріли 24 січня

Протягом 24 січня російські найманці на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Недалеко населених пунктів Піски і Південне найманці неодноразово відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Водяного противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.