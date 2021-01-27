Кабмін підвищив соціальні стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.
До 18 років діти, які навчаються, отримуватимуть 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей, а після 18 років – 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Також уряд конкретизував випадки, коли 18-23-річні українці, які під час навчання залишились без батьків, отримуватимуть соціальну стипендію.
Ці виплати стосуватимуться осіб, чиї батьки померли, оголошені померлими, загинули або зникли безвісти.
Підвищення виплат дітям з інвалідністю
У грудні Верховна Рада підтримала проект закону про підвищення виплат дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухівки.
Розмір державної соціальної допомоги для таких дітей підвищиться на 50%. Виплата збільшиться до 500 грн залежно від встановленої категорії.