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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Кабмін підвищив соціальні стипендії дітям-сиротам

Кабмін підвищив соціальні стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

Гроші гривні

До 18 років діти, які навчаються, отримуватимуть 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей, а після 18 років – 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Також уряд конкретизував випадки, коли 18-23-річні українці, які під час навчання залишились без батьків, отримуватимуть соціальну стипендію.

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Ці виплати стосуватимуться осіб, чиї батьки померли, оголошені померлими, загинули або зникли безвісти.

Підвищення виплат дітям з інвалідністю

У грудні Верховна Рада підтримала проект закону про підвищення виплат дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухівки.

Розмір державної соціальної допомоги для таких дітей підвищиться на 50%. Виплата збільшиться до 500 грн залежно від встановленої категорії.

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