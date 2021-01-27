Кількість порушень режиму тиші на Донбасі зменшилася на 55% порівняно з попереднім роком.
Як зазначили представники ОБСЄ, це сталося завдяки додатковим заходам контролю за дотриманням режиму припинення вогню.
– Минулого року СММ ОБСЄ зафіксувала 153 тис. порушень режиму припинення вогню, зокрема близько 46 тис. вибухів. Це на 55% менше порівняно з 2019 роком.
Запровадження додаткових заходів припинення вогню принесло відчутне покращення безпекової ситуації. Проте порушення режиму припинення вогню все ще трапляються щодня – і дедалі частіше, – зазначила Раса Остраускайте.
За її словами, СММ ОБСЄ продовжує виступати посередником та проводить моніторинг припинення вогню для ремонту й відновлення критичної інфраструктури.
Поранення військового
У зоні проведення Операції об’єднаних сил поранили українського військового. Інцидент трапився поблизу населеного пункту Попасна 26 січня близько 19.00. Потерпілому надали медичну допомогу, його стан важкий.
Українська сторона ввела режим тиші і направила ноту до Спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ.