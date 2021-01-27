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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Кількість порушень тиші на Донбасі торік зменшилася на 55% – ОБСЄ

Кількість порушень режиму тиші на Донбасі зменшилася на 55% порівняно з попереднім роком.

Донбас, ООС, війна на Добасі

Як зазначили представники ОБСЄ, це сталося завдяки додатковим заходам контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

– Минулого року СММ ОБСЄ зафіксувала 153 тис. порушень режиму припинення вогню, зокрема близько 46 тис. вибухів. Це на 55% менше порівняно з 2019 роком.

Запровадження додаткових заходів припинення вогню принесло відчутне покращення безпекової ситуації. Проте порушення режиму припинення вогню все ще трапляються щодня – і дедалі частіше, – зазначила Раса Остраускайте.

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За її словами, СММ ОБСЄ продовжує виступати посередником та проводить моніторинг припинення вогню для ремонту й відновлення критичної інфраструктури.

Поранення військового

У зоні проведення Операції об’єднаних сил поранили українського військового. Інцидент трапився поблизу населеного пункту Попасна 26 січня близько 19.00. Потерпілому надали медичну допомогу, його стан важкий.

Українська сторона ввела режим тиші і направила ноту до Спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ.

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