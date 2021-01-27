Кількість порушень режиму тиші на Донбасі зменшилася на 55% порівняно з попереднім роком.

Як зазначили представники ОБСЄ, це сталося завдяки додатковим заходам контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

– Минулого року СММ ОБСЄ зафіксувала 153 тис. порушень режиму припинення вогню, зокрема близько 46 тис. вибухів. Це на 55% менше порівняно з 2019 роком.

Запровадження додаткових заходів припинення вогню принесло відчутне покращення безпекової ситуації. Проте порушення режиму припинення вогню все ще трапляються щодня – і дедалі частіше, – зазначила Раса Остраускайте.