Негода в Україні: знеструмлено 117 населених пунктів у п’яти областях

В Україні через негоду знеструмлено 117 населених пунктів у п’яти областях.

За даними ДСНС, станом на 27 січня через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються без світла 79 населених пунктів у Житомирській області, у Київській – 13, Одеській – 13, Чернігівській – 11, Запорізькій – 1.

Через снігопади минулої доби на окремих ділянках дороги Львівської та Рівненської областей виникли затори.

У ДСНС зазначили, що для забезпечення роботи снігоочисної техніки, вводилося обмеження руху для великогабаритного транспорту на ділянці траси Ковель-Жовква та між селами Тудорковичі і Хоробрів Сокальського району Львівської області.

– Затори ліквідовано, рух відновлено, – наголосили у відомстві.

За інформацією рятувальників, всього підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій впродовж доби проведено буксирування 82 автомобілів та надано допомогу 255 громадянам.

Негода в Україні

За минулу добу через негоду в Україні без світла залишились 269 населених пунктів. Найбільше постраждала Полтавщина, там 77 населених пунктів залишились без струму. Через мокрий сніг, дощ та сильний вітер спрацювала система захисту електромереж.