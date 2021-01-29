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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

На Донбассе беспилотник боевиков сбросил снаряд — есть раненые

На Донбассе в зоне проведения ООС российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего пострадали украинские военные.

ООС, Донбас, війна на Донбасі

Используя беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер, боевики сбросили снаряд ВОГ-17 в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье.

В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Их доставили в больницу, состояние здоровья удовлетворительное. О действиях оккупантов уже сообщили представителям ОБСЕ.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 28 января, в зоне проведения операции объединенных сил зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

Российские наемники продолжают применять стрелковое оружие, минометы, пулеметы различных систем и минометы 120-калибра. Бойцы Вооруженных сил также открывали огонь в ответ.

Источник: Штаб ООС

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