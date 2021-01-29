На Донбассе беспилотник боевиков сбросил снаряд — есть раненые

На Донбассе в зоне проведения ООС российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего пострадали украинские военные.
Используя беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер, боевики сбросили снаряд ВОГ-17 в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье.
В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Их доставили в больницу, состояние здоровья удовлетворительное. О действиях оккупантов уже сообщили представителям ОБСЕ.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 28 января, в зоне проведения операции объединенных сил зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.
Российские наемники продолжают применять стрелковое оружие, минометы, пулеметы различных систем и минометы 120-калибра. Бойцы Вооруженных сил также открывали огонь в ответ.
Источник: Штаб ООС