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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

На Донбасі безпілотник бойовиків скинув снаряд – є поранені

На Донбасі у зоні проведення ООС російсько-окупаційні війська вчергове порушили режим припинення вогню, в результаті чого постраждали українські військові.

ООС, Донбас, війна на Донбасі

Використовуючи безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер, бойовики скинули снаряд ВОГ-17 у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї.

Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців отримали уламкові поранення. Їх доставили в лікарню, стан здоров’я задовільний. Про дії окупантів вже повідомили представників ОБСЄ.

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Ситуація на Донбасі

Минулої доби, 28 січня, в зоні проведення Операції об’єднаних сил було зафіксували три порушення режиму припинення вогню.

Російські найманці продовжуть застосовувати стрілецьку зброю, міномети, кулемети різних систем і міномети 120-калібру. Бійці Збройних сил також відкривали вогонь у відповідь.

Джерело: Штаб ООС

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