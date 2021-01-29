Середня зарплата в Україні 2021: у якому регіоні заробляють більше

Середня заробітна плата в Україні зросла до 14 179 грн у грудні 2020 року, яка у 2,8 разів вища мінімальної. У листопаді того ж року вона становила 11 987 грн.
Цей показник за місяць підвищився на 18,3%, за рік – на 15,6%.
Таке зростання є сезонним явищем, оскільки у грудні середня зарплата зазвичай вище, ніж впродовж решти року. На цей показник впливає виплата річних премій, так званої 13 зарплатні.
Індекс реальної заробітної плати у грудні 2020 року порівняно із листопадом того ж року становив 117,2%, а відносно грудня 2019 року – 110,1%.
За даними Державної служби статистики України, найбільша заробітня плата у Києві та становить 21 812 грн, а найнижча у Чернігівській області – 10 921 грн.
Рівень заробітних плат в Україні:
- Київ – 21 812 грн;
- Донецька область – 14 720 грн;
- Миколаївська область – 14 605 грн;
- Київська область – 14 300 грн;
- Рівненська область – 14 088 грн;
- Запорізька область – 13 620 грн;
- Дніпропетровська область – 13 163 грн;
- Закарпатська область – 13 106 грн;
- Хмельницька область – 12 951 грн;
- Луганська область – 12 765 грн;
- Полтавська область – 12 711 грн;
- Одеська область – 12 553 грн;
- Львівська область – 12 513 грн;
- Вінницька область – 12 251 грн;
- Івано-Франківська – 12 088 грн;
- Сумська область – 11 974 грн;
- Харківська область – 11 969 грн;
- Тернопільська область – 11 945 грн;
- Чернівецька область – 11 853 грн;
- Житомирська область – 11 806 грн;
- Черкаська область – 11 646 грн;
- Волинська область – 11 625 грн;
- Херсонська область – 11 586 грн;
- Кіровоградська область – 11 392 грн;
- Чернігівська область – 10 921 грн.
Мінімальна заробітна плата
З 1 січня в Україні зросла мінімальна заробітна плата. В місячному розмірі в 2021 році вона становитие 6 тис., 6,5 тис. грн. Мінімальна зарплата в погодинному розмірі в 2021 році буде 36,11 грн та 39,12 грн.
Через підвищення мінімалки пенсії також зросли на 300 грн – до 2 400 грн. Це зростання стосується тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків.
Минулий раз мінімальну заробітну плату підвищували у вересні – тоді вона становила 4 723 грн.