Середня зарплата в Україні 2021: у якому регіоні заробляють більше

Середня заробітна плата в Україні зросла до 14 179 грн у грудні 2020 року, яка у 2,8 разів вища мінімальної. У листопаді того ж року вона становила 11 987 грн.

Цей показник за місяць підвищився на 18,3%, за рік – на 15,6%.

Таке зростання є сезонним явищем, оскільки у грудні середня зарплата зазвичай вище, ніж впродовж решти року. На цей показник впливає виплата річних премій, так званої 13 зарплатні.

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2020 року порівняно із листопадом того ж року становив 117,2%, а відносно грудня 2019 року – 110,1%.

За даними Державної служби статистики України, найбільша заробітня плата у Києві та становить 21 812 грн, а найнижча у Чернігівській області – 10 921 грн.

Рівень заробітних плат в Україні:

Київ – 21 812 грн;

Донецька область – 14 720 грн;

Миколаївська область – 14 605 грн;

Київська область – 14 300 грн;

Рівненська область – 14 088 грн;

Запорізька область – 13 620 грн;

Дніпропетровська область – 13 163 грн;

Закарпатська область – 13 106 грн;

Хмельницька область – 12 951 грн;

Луганська область – 12 765 грн;

Полтавська область – 12 711 грн;

Одеська область – 12 553 грн;

Львівська область – 12 513 грн;

Вінницька область – 12 251 грн;

Івано-Франківська – 12 088 грн;

Сумська область – 11 974 грн;

Харківська область – 11 969 грн;

Тернопільська область – 11 945 грн;

Чернівецька область – 11 853 грн;

Житомирська область – 11 806 грн;

Черкаська область – 11 646 грн;

Волинська область – 11 625 грн;

Херсонська область – 11 586 грн;

Кіровоградська область – 11 392 грн;

Чернігівська область – 10 921 грн.

Мінімальна заробітна плата

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З 1 січня в Україні зросла мінімальна заробітна плата. В місячному розмірі в 2021 році вона становитие 6 тис., 6,5 тис. грн. Мінімальна зарплата в погодинному розмірі в 2021 році буде 36,11 грн та 39,12 грн.

Через підвищення мінімалки пенсії також зросли на 300 грн – до 2 400 грн. Це зростання стосується тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків.

Минулий раз мінімальну заробітну плату підвищували у вересні – тоді вона становила 4 723 грн.