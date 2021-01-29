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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

Середня зарплата в Україні 2021: у якому регіоні заробляють більше

Середня заробітна плата в Україні зросла до 14 179 грн у грудні 2020 року, яка у 2,8 разів вища мінімальної.  У листопаді того ж року вона становила 11 987 грн.

гроші

Цей показник за місяць підвищився на 18,3%, за рік – на 15,6%.

Таке зростання є сезонним явищем, оскільки у грудні середня зарплата зазвичай вище, ніж впродовж решти року. На цей показник впливає виплата річних премій, так званої 13 зарплатні.

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2020 року порівняно із листопадом того ж року становив 117,2%, а відносно грудня 2019 року – 110,1%.

За даними Державної служби статистики України, найбільша заробітня плата у Києві та становить 21 812 грн, а найнижча у Чернігівській області – 10 921 грн.

Рівень заробітних плат в Україні:

  • Київ – 21 812 грн;
  • Донецька область – 14 720 грн;
  • Миколаївська область – 14 605 грн;
  • Київська область – 14 300 грн;
  • Рівненська область – 14 088 грн;
  • Запорізька область – 13 620 грн;
  • Дніпропетровська область – 13 163 грн;
  • Закарпатська область – 13 106 грн;
  • Хмельницька область – 12 951 грн;
  • Луганська область – 12 765 грн;
  • Полтавська область – 12 711 грн;
  • Одеська область – 12 553 грн;
  • Львівська область – 12 513 грн;
  • Вінницька область – 12 251 грн;
  • Івано-Франківська – 12 088 грн;
  • Сумська область – 11 974 грн;
  • Харківська область – 11 969 грн;
  • Тернопільська область – 11 945 грн;
  • Чернівецька область – 11 853 грн;
  • Житомирська область – 11 806 грн;
  • Черкаська область – 11 646 грн;
  • Волинська область – 11 625 грн;
  • Херсонська область – 11 586 грн;
  • Кіровоградська область – 11 392 грн;
  • Чернігівська область – 10 921 грн.

Мінімальна заробітна плата

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З 1 січня в Україні зросла мінімальна заробітна плата. В місячному розмірі в 2021 році вона становитие 6 тис., 6,5 тис. грн. Мінімальна зарплата в погодинному розмірі в 2021 році буде 36,11 грн та 39,12 грн.

Через підвищення мінімалки пенсії також зросли на 300 грн – до 2 400 грн. Це зростання стосується тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків.

Минулий раз мінімальну заробітну плату підвищували у вересні – тоді вона становила 4 723 грн.

Джерело: Держстат

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