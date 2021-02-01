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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Не впорався з керуванням: на Київщині водій наїхав на пішоходів, травмувалася дитина

У місті Біла Церква водій авто скоїв наїзд на двох пішоходів, серед яких малолітня дитина. Інцидент стався у суботу, 30 січня.

Не впорався з керуванням: на Київщині водій наїхав на пішоходів, травмувалася дитина

За попередньою інформацією, 35-річний водій Renault Logan, рухаючись проспектом Князя Володимира не впорався із керуванням та здійснив виїзд на тротуар, де скоїв наїзд на двох пішоходів та металеву огорожу.

Внаслідок наїзду травми отримали 45-річний чоловік та 4-річна дівчинка. Постраждалих шпиталізували до лікарні.

У Нацполіції повідомили, що надалі цією справою займатимуться слідчі, котрі встановлять причини скоєння дорожньо-транспортної пригоди та з’ясують всі деталі.

За суботу та неділю, 30-31 січня, на території Київської області сталося 117 ДТП, у яких загинули дві людини.

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