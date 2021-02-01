У місті Біла Церква водій авто скоїв наїзд на двох пішоходів, серед яких малолітня дитина. Інцидент стався у суботу, 30 січня.

За попередньою інформацією, 35-річний водій Renault Logan, рухаючись проспектом Князя Володимира не впорався із керуванням та здійснив виїзд на тротуар, де скоїв наїзд на двох пішоходів та металеву огорожу.

Внаслідок наїзду травми отримали 45-річний чоловік та 4-річна дівчинка. Постраждалих шпиталізували до лікарні.

У Нацполіції повідомили, що надалі цією справою займатимуться слідчі, котрі встановлять причини скоєння дорожньо-транспортної пригоди та з’ясують всі деталі.

За суботу та неділю, 30-31 січня, на території Київської області сталося 117 ДТП, у яких загинули дві людини.

На Полтавщині перекинувся автобус з пасажирами

У Полтавській області на автодорозі Суми-Пирятин поблизу села Галяве Лубенського району перекинувся пасажирський мікроавтобус.

На момент аварії у салоні було 13 пасажирів. Двоє жінок отримали травми.