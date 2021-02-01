Коли реєстрація на ЗНО-2021 в Україні – дата

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році розпочнеться 1 лютого. Вона триватиме до 5 березня.

Усі зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань, до 30 квітня.

Участь у ЗНО безкоштовна, але кожен учасник може обрати не більше п’яти предметів.

У Міносвіти нагадали, що основна сесія ЗНО-2021 відбудеться за таким графіком:

21 травня – хімія;

24 травня – іспанська, німецька, французька мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

1 червня – українська мова, українська мова і література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

На інформаційних сторінках учасників тестування результати ЗНО з’являться до 30 червня.

Дві форми ЗНО з української мови

У 2021 році обов’язковим для всіх буде ЗНО з української мови. Випускників шкіл не зобов’язуватимуть проходити тестування з української літератури.

Тому сертифікаційна робота з української мови міститиме завдання лише з одного предмета: тести з вибором відповіді або на встановлення відповідності і одне завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді.