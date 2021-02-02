Во вторник, 2 февраля 2021 года, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 28,06 грн/$. По сравнению с понедельником американская валюта немного подешевела, тогда курс был 28,13 грн/$.
Евро стоит 33,9 грн/€. Европейская валюта также по сравнению с предыдущим днем немного потеряла свои позиции, курс днем ранее — 34,15 грн/€.
Подешевели также польский злотый и российским рубль.
Таким образом, по состоянию на 2 февраля гривна укрепилась.
Курс валют в Украине от НБУ на 2.02:
- $1 — 28,0603 грн;
- 1€ — 33,9039 грн;
- 1 польский злотый — 7,5196 грн;
- 10 российских рублей — 3,6946 грн.
Стоит ли ждать роста экономики Украины в 2021 году
В течение 2021 года прогнозируется рост экономики Украины почти на 5%.
Такое мнение озвучил глава Кабмина Денис Шмыгаль.
Подробнее о прогнозе касательно украинской экономики в 2021 году читайте на Фактах ICTV.