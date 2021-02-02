Во вторник, 2 февраля 2021 года, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 28,06 грн/$. По сравнению с понедельником американская валюта немного подешевела, тогда курс был 28,13 грн/$.

Евро стоит 33,9 грн/€. Европейская валюта также по сравнению с предыдущим днем немного потеряла свои позиции, курс днем ранее — 34,15 грн/€.

Подешевели также польский злотый и российским рубль.

Таким образом, по состоянию на 2 февраля гривна укрепилась.

Курс валют в Украине от НБУ на 2.02:

$1 — 28,0603 грн;

1€ — 33,9039 грн;

1 польский злотый — 7,5196 грн;

10 российских рублей — 3,6946 грн.

Стоит ли ждать роста экономики Украины в 2021 году

В течение 2021 года прогнозируется рост экономики Украины почти на 5%.

Такое мнение озвучил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Подробнее о прогнозе касательно украинской экономики в 2021 году читайте на Фактах ICTV.