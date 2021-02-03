Кейс винятковий, але вчасний: Ткаченко про блокування трьох українських телеканалів

Рішення РНБО про санкції щодо трьох телеканалів (NewsOne, ZIK, 112 Україна) давно зріло в суспільстві та у більшості журналістської спільноти.

Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

– Цей кейс є винятковим, але вчасним. І не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України. Але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції. Ці телеканали – не звичайні телевізійні мовники. Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Ткаченко також зазначив, що рішення РНБО – симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на свободу та незалежність.

2 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким українські телеканали 112 Україна, ZIK та Newsone потрапили під санкції.

Їм забороняється використовувати радіочастоти для мовлення і надавати будь-які послуги, що стосуються телекомунікаційної сфери.

Наразі жоден із трьох телеканалів, що опинилися під санкціями, не транслюється на українському телебаченні.

Джерело: Олександр Ткаченко