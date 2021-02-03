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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Не треба плутати свободу слова з діяльністю проти України – Аваков про санкції

У Міністерстві внутрішніх справ України підтримали запровадження санкцій проти проросійських телеканалів 112, Newsone та Zik.

арсен аваков

Нині між Україною та РФ триває протистояння, відбувається воно і на інформаційному фронті, через це блокування цих ЗМІ – виправданий крок.

– Не треба плутати поняття свобода слова з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора, – зазначив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, рішення РНБО, яке увів у дію президент України Володимир Зеленський, ґрунтується на постанові Верховної Ради, яку було ухвалено ще у жовтні 2018 року.

Водночас матеріали СБУ, на яких базувалося рішення РНБО, є вичерпними, додав очільник відомства.

Блокування українських телеканалів

2 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав указ та увів у дію рішення РНБО щодо блокування трьох українських телеканалів – 112, Newsone та Zik.

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Україна проситиме YouTube заблокувати канали 112, Newsone та Zik

В Україні припинили трансляцію їхнього контенту.

Детальніше про санкції проти українських телеканалів читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: МВС

Фото: МВС

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