У Міністерстві внутрішніх справ України підтримали запровадження санкцій проти проросійських телеканалів 112, Newsone та Zik.

Нині між Україною та РФ триває протистояння, відбувається воно і на інформаційному фронті, через це блокування цих ЗМІ – виправданий крок.

– Не треба плутати поняття свобода слова з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора, – зазначив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, рішення РНБО, яке увів у дію президент України Володимир Зеленський, ґрунтується на постанові Верховної Ради, яку було ухвалено ще у жовтні 2018 року.

Водночас матеріали СБУ, на яких базувалося рішення РНБО, є вичерпними, додав очільник відомства.

Блокування українських телеканалів

2 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав указ та увів у дію рішення РНБО щодо блокування трьох українських телеканалів – 112, Newsone та Zik.

В Україні припинили трансляцію їхнього контенту.

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