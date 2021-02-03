Квадрокоптери ледь не стали буденністю на українсько-румунському кордоні. Один із них мав перенести до Румунії 200 пачок цигарок. До межі залишалося 100 метрів, коли його помітили прикордонники.

Тільки в 2020 році на західному кордоні затримали 11 малих літаків та 8 безпілотників.

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На рубежах із Польщею прикордонники використовують мобільні комплекси відеоспостереження. Їх виставляють у місцях, які облюбували контрабандисти. На Львівщині вже працюють шість таких комплексів. Ще три очікують цього року.

Придбати їх допомогли сусіди з ЄС, які не менш за Україну зацікавлені в тому, аби покласти край процвітанню контрабандних потоків.

Минулого місяця ці камери допомогли ще й затримати нелегалів. Їх маршрут почався в Іраку, а мав закінчитися у Польщі.

Але в Карпатах є ділянки, куди не доїхати навіть танком. Тут у пригоді стають дрони. Їх на західному кордоні вже майже 100 одиниць.

Вони можуть переслідувати порушника, передаючи координати наряду, який висувається на затримання. Якщо порушник не виконує наказу зупинитися, настає черга службового собаки.

Водночас, так званими партизанськими стежками йде лише невелика частка контрабанди. Основні потоки течуть через офіційні пункти пропуску.

Це відбувається не лише через корупцію, а й завдяки прогалинам у законодавстві. Приміром, існують схеми так званого перерваного транзиту або втрати товару, який згодом насправді відправляється до замовника без розмитнення.

Утім, на заході країни кордон хоча б повністю позначений на місцевості ще з радянських часів. А от на сході та півночі на деяких ділянках він існує лише в теорії. На кордоні з Росією технічне облаштування десятиліттями саботувала Москва. Вочевидь, у Кремлі сподівалися колись стерти кордон з мапи.

Все змінилося в 2014 році. Після початку російської агресії Україна в односторонньому порядку почала демаркацію кордону та інженерне облаштування на конкретних ділянках.

Наймасштабніші роботи розгорнулися на Харківщині. Цей проект прозвали Стіною. Разом із високим парканом тут встановили камери відеоспостереження, які відтоді фіксують багато цікавого.

Але облаштування кордону з Росією загальмувалося. У Чернігівській та Сумській області до цього руки так і не дійшли.

Банально не вистачає грошей. Наш бюджетний запит на цей рік становив 39 млрд, отримали ми трошки більше 13 млрд грн, – зазначає в ексклюзивному інтерв’ю Фактам тижня головний прикордонник країни Сергій Дейнеко.

Попри такий шалений дефіцит, вдалося привести до ладу частину кордону на Луганщині. Родзинкою системи є “розумні” відеокамери, встановлені на вежах. Вони сканують місцевість в автоматичному режимі, без втручання людини.

Завдяки таким камерам наряди вже не мусять стоптувати берці. З відстані в кілометр можна навіть побачити номерний знак на автівці.

Завдяки сучасній системі зв’язку відео з камер бачать не лише на місці, але й у вищих структурах. А це мінімізує ризики корупції. Те, що ще вчора вважалося фантастикою, тут стало реальністю.

Попри всю свою високу технологічність “розумний кордон” виявився значно дешевшим, ніж багато хто очікував. Стара традиційна контрольно-слідова смуга при цьому може здатися непотрібною.

В 2021 році на Луганщині планують обладнати ще 100 км такого кордону. Однак, якщо облаштування буде тривати такими темпами, процес розтягнеться на десятиліття.

Переправлення нелегалів через кордон

СБУ затримала людей, які перенаправляли нелегалів в Україну та Євросоюз. Трьох організаторів угруповання спіймали у Чернівецькій області. Вартість такої “послуги” становила $3,5 тис. з людини.

Під час спроби злочинців переправити двох громадян однієї з країн Південної Азії на територію ЄС, правоохоронцям вдалося затримали організаторів поблизу селища Дяківці.