Будем разбираться: Кулеба о Навального и его заявлении о Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за преследования он поддерживает российского оппозиционера Алексея Навального, однако еще стоит разобраться в его взглядах на Украину и оккупированной Крым.

— Я принципиально всегда буду выступать в поддержку человека, которого произвольно бросают за решетку по совершенно очевидным политическим кейсам. Когда он выйдет из-за решетки, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной. Это другой вопрос, — отметил Кулеба.

Он добавил, что права человека должны уважаться, а дело Навального с этой стороны очевидное.

Заявление Навального о Крыме

Несколько лет назад Алексей Навальный заявил, что в Крыму нужно провести “нормальный референдум”.

— Крым — это бутерброд с колбасой, или что, чтоб его туда-сюда возвращать? С точки зрения политики и восстановления справедливости, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный, — заявил Навальный.

Приговор Навальному

2 февраля в Москве суд вынес приговор для оппозиционера Алексея Навального — изменить условный срок на реальный.

Согласно решению, суд отменил условный срок Навального и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

В то же время почти год с этого срока Навальный уже отсидел, ему осталось 2 года и 8 месяцев.