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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Будемо розбиратися: Кулеба про Навального та його заяву щодо Криму

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що через переслідування сьогодні він підтримує російського опозиціонера Олексія Навального, проте ще варто розібратися щодо його поглядів щодо України та окупованого Криму.

Дмитрий Кулеба

– Я принципово завжди буду виступати на підтримку людини, яку довільно кидають за ґрати за абсолютно очевидним політичним кейсом. Коли він вийде з-за ґрат, очевидно, ми будемо з ним розбиратися, з його поглядами на Крим і на відносини з Україною. Це інше питання, – зазначив Кулеба.

Він додав, що права людини повинні поважатися, а справа Навального з цього боку очевидна.

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Заява Навального про Крим

Кілька років тому Олексій Навальний заявив, що в Криму потрібно тільки провести “нормальний референдум”.

– Крим – це бутерброд з ковбасою, або що, щоб його туди-сюди повертати? З точки зору політики і відновлення справедливості, що потрібно зробити зараз у Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний, – заявив Навальний.

Вирок Навальному

2 лютого у Москві суд виніс вирок для опозиціонера Олексія Навального – змінити умовний термін на реальний.

Згідно з рішенням, суд скасував умовний термін Навального та засудив його до 3,5 років колонії загального режиму.

Водночас майже рік з цього терміну Навальний вже відсидів, йому залишилося 2 роки та 8 місяців.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: УНІАН

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