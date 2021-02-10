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Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |

Очередь с улицы: утренние пробки на станции метро Дарница

В Киеве на станции метро Дарница образовалась толпа людей, которые не могут попасть внутрь.

Очередь с улицы: утренние пробки на станции метро Дарница

Очередь людей начинается от самого подземного перехода. Большое количество пассажиров еле двигаются в вестибюль станции метро, чтобы попасть к вагонам метрополитена.

Накануне городские власти рекомендовали людям не пользоваться личным транспортом и пересесть на общественный транспорт, так как из-за сильного снегопада на дорогах столицы уже третий день подряд образуются пробки.

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Пробки в Киеве по состоянию на утро 10 февраля образовались на всех мостах через Днепр и на подъездах к ним.

Из-за сильного снегопада, ветра и мороз в столице было введено оперативное положение для общественного транспорта. Это означает, что общественный транспорт движется без соблюдения графика.

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