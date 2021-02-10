У Києві на станції метро Дарниця утворився натовп людей, які не можуть потрапити всередину.

Черга людей розпочинається від самого підземного переходу. Велика кількість пасажирів ледве рухаються до вестибюлю станції метро, що потрапити до вагонів метрополітену.

Напередодні міська влада рекомендувала людям не користуватись особистим транспортом та пересісти на громадський транспорт, оскільки через сильний снігопад на дорогах столиці вже третій день поспіль утворюються затори.

Негода у Києві

Затори у Києві станом на ранок 10 лютого утворилися на всіх мостах через Дніпро і на під’їздах до них.

Через сильний снігопад, вітер та мороз у столиці було запроваджено оперативне положення для громадського транспорту. Це означає, що громадський транспорт рухається без дотримання графіку.