Київ входить в топ-10 за забрудненістю повітря – Рейтинг

Київ третю добу поспіль входить до топ-10 рейтингу Iqair за рівнем забрудненості повітря, наразі столиця перебуває на 10-му місці.

Індекс забрудненості міста складає 152 за норми до 50. Такий рівень класифікується як дуже шкідливий.

За рівнем забрудненості Київ обігнав тайландські міста Чианг-Май (індекс 143) та Бангкок (135). На першому місці, станом на полудень 18 лютого, опинилося місто Лахор (Пакістан), за ним йдуть Делі (Індія) та Дакка (Бангладеш).

Натомість у рейтингу найбільш забруднених країн світу Україна посідає 60-те місце, середній показник забрудненості за 2019 рік відповідає середньому рівню.

Забруднення медичними відходами

На території Київської та Миколаївської областей виявили звалища небезпечних медичних відходів.

На них перебували тонни використаних медичних засобів та сміття, пов’язане з Covid-19.

Слідство встановило, що незаконне сміттєзвалище створила одна з компаній, яка утилізує такі види сміття та не виконує своїх функцій належним чином.

Тепер правопорушникам загрожуватиме від 3 до 6 років позбавлення волі.

Джерело: Iqair