Біля Верховної Ради України власники євроблях влаштували масштабну акцію протесту.

Під стінами парламенту учасники мітингу почали перекривати входи до будівлі та вчиняють суперечки з народними депутатами.

На акцію протесту прибули працівники Нацполіції, аби забезпечити прохід парламентарям до Ради.

Сам мітинги євробляхери влаштували через те, що закон №3704 щодо спрощення розмитнення автомобілів на іноземних номерах не поставили на порядок денний 18 лютого.

Мітингувальники тримають у руках плакати на підтримку законопроекту про спрощене розмитнення авто.

Мітинги євробляхерів

У листопаді євробляхери вже влаштовували мітинги під Верховною Радою. Тоді учасники акції протесту вимагали доступного розмитнення авто та ухвалення законопроекту №3704.

Люди свистіли в дудки, діставали димові шашки та скандували слово “закон”.

Мета законопроекту №3704 – зробити розмитнення авто доступним в Україні. Відповідно до нього, процедура розмитнення автомобіля з іноземною реєстрацією коштуватиме дешевше – €300-600.