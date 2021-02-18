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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Не пускають депутатів в будівлю: євробляхери вийшли на мітинг під Радою

Біля Верховної Ради України власники євроблях влаштували масштабну акцію протесту.

Не пускають депутатів в будівлю: євробляхери вийшли на мітинг під Радою

Під стінами парламенту учасники мітингу почали перекривати входи до будівлі та вчиняють суперечки з народними депутатами.

На акцію протесту прибули працівники Нацполіції, аби забезпечити прохід парламентарям до Ради.

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Сам мітинги євробляхери влаштували через те, що закон №3704 щодо спрощення розмитнення автомобілів на іноземних номерах не поставили на порядок денний 18 лютого.

Мітингувальники тримають у руках плакати на підтримку законопроекту про спрощене розмитнення авто.

Мітинги євробляхерів

У листопаді євробляхери вже влаштовували мітинги під Верховною Радою. Тоді учасники акції протесту вимагали доступного розмитнення авто та ухвалення законопроекту №3704.

Люди свистіли в дудки, діставали димові шашки та скандували слово “закон”.

Мета законопроекту №3704 – зробити розмитнення авто доступним в Україні. Відповідно до нього, процедура розмитнення автомобіля з іноземною реєстрацією коштуватиме дешевше – €300-600.

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