PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Оксана Доротюк |

План вакцинации населения и законы об обороте оружия: повестка дня Рады 18 февраля

Верховная Рада соберется на пленарное заседание 18 февраля, которое традиционно начнется в 10.00. На повестке дня у депутатов есть ряд законопроектов.

Верховна Рада

Народные депутаты рассмотрят в повторном чтении закон о фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, о внесении изменений в законопроект об аграрных расписки и некоторые другие законодательные акты Украины относительно функционирования и обращения аграрных расписок и внесения изменений в закон о местном самоуправлении в Украине относительно деятельности городских и поселковых советов.

В первом чтении парламентарии рассмотрят изменения в Уголовный Кодекс по осуществлению предварительного расследования, Налогового — взимания налогов и сборов, Таможенного — временное упрощение таможенного оформления транспортных средств.

Читайте
Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 18 февраля

Также в парламенте голосовать за ряд законопроектов, которые касаются оборота оружия в Украине. Так, депутаты рассмотрят в первом чтении закон об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и изменения в Кодекс об административных правонарушениях и УК для реализации положений закона об обороте гражданского огнестрельного оружия.

Во втором чтении парламентарии будут голосовать за постановление о Национальном плане вакцинации населения Украины против Covid-19 и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

Порядок денний Верховної Ради 18 лютого

Законопроекты

16 февраля Верховная Рада приняла закон №2925 об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. За соответствующее решение проголосовали 325 народных депутатов.

Согласно документу, теперь за управление автомобилем в нетрезвом или в состоянии наркотического опьянения штраф от 17 тыс. грн за первый случай с лишением водительских прав на год.

За повторное нарушение штраф будет 34 тыс. грн с лишением водительских прав на три года.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка