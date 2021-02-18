Верховная Рада соберется на пленарное заседание 18 февраля, которое традиционно начнется в 10.00. На повестке дня у депутатов есть ряд законопроектов.

Народные депутаты рассмотрят в повторном чтении закон о фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, о внесении изменений в законопроект об аграрных расписки и некоторые другие законодательные акты Украины относительно функционирования и обращения аграрных расписок и внесения изменений в закон о местном самоуправлении в Украине относительно деятельности городских и поселковых советов.

В первом чтении парламентарии рассмотрят изменения в Уголовный Кодекс по осуществлению предварительного расследования, Налогового — взимания налогов и сборов, Таможенного — временное упрощение таможенного оформления транспортных средств.

Также в парламенте голосовать за ряд законопроектов, которые касаются оборота оружия в Украине. Так, депутаты рассмотрят в первом чтении закон об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и изменения в Кодекс об административных правонарушениях и УК для реализации положений закона об обороте гражданского огнестрельного оружия.

Во втором чтении парламентарии будут голосовать за постановление о Национальном плане вакцинации населения Украины против Covid-19 и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

Порядок денний Верховної Ради 18 лютого

Законопроекты

16 февраля Верховная Рада приняла закон №2925 об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. За соответствующее решение проголосовали 325 народных депутатов.

Согласно документу, теперь за управление автомобилем в нетрезвом или в состоянии наркотического опьянения штраф от 17 тыс. грн за первый случай с лишением водительских прав на год.

За повторное нарушение штраф будет 34 тыс. грн с лишением водительских прав на три года.