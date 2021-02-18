Пятая сессия Верховной Рады IX созыва начнется 18 февраля в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

В четверг народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов в первом и во втором чтении. Госслужащие обсудят закон об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Во втором чтении депутаты будут принимать решение относительно Постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против коронавируса.

Нардепы обсудят изменения в законы относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия.

Чиновники рассмотрят изменения в госбюджет Украины на 2021 год относительно финансового обеспечения деятельности Центра микрохирургии глаза.

Также рассмотрят изменения относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств на территории Украины.

Рада определила ключевое событие государствообразования

Во время пленарного заседания народные депутаты почтили минутой молчания погибших на Майдане независимости во время Революции достоинства в 2014 году.

Нардепы приняли постановление №2739 в связи с седьмой годовщиной начала Майдана. Постановление определяет Революцию достоинства одним из ключевых моментов украинского государствообразования и выразителем национальной идеи свободы, подчеркивает важность памяти о Героях Небесной сотни и недопустимости узурпации власти.

Согласно документу, в Украине должны завершить расследование преступлений, совершенных во время Революции достоинства.